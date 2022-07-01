Вирусолог призвал соблюдать введенные ранее меры профилактики по COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в России достаточно благоприятная, однако необходимость соблюдать профилактические меры остается. Об этом «Известиям» заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя решение Роспотребнадзора по отмене введенных ранее ограничений.

«Пандемия в мире не кончилась, ситуация в России достаточно благоприятная сейчас. Очень важно помнить, что период пандемии продолжается и возможность тяжело заболеть остается, особенно у пожилых и хронически больных людей. Необходимо соблюдать те правила, которые были введены ранее, а именно: дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук», — посоветовал эксперт.

При этом он подчеркнул, что главной мерой защиты от инфекции всё еще остаются вакцинация, а также ревакцинация каждые полгода.

«Если мы это будем делать, то я надеюсь, что к концу года, скорее всего, можно будет говорить об окончании пандемии», — заявил Альтштейн.

Вместе с тем вирусолог обратил внимание на повышение заболеваемости COVID-19 в некоторых странах мира в последние месяцы.

«Главные пики заболеваемости прошли в январе, феврале и марте, после чего были дополнительные пики за счет новых вариантов «Омикрона». И вот сейчас, по-видимому, один из вариантов «Омикрона» снова начинает повышать заболеваемость в разных странах, особенно в странах Западной Европы, Северной и Южной Америки и в некоторых других странах. Повышение заболеваемости не носит катастрофический характер и летальность остается на довольно низком уровне», — добавил специалист.

О снятии коронавирусных ограничений Роспотребнадзор объявил 1 июля. В частности, отменяется масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. В ведомстве пояснили, что решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Так, уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.

Как отметила в беседе с «Известиями» профессор кафедры микробиологии и вирусологии медицинского института Российского университета дружбы народов , во всех регионах страны налажена система лабораторного и клинического мониторинга, которая позволяет прерывать цепочки заражения инфекцией.