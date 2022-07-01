Реклама
Прямой эфир
Мир
Время прохождения госграницы между Крымом и Херсонской областью сократят
Мир
Вооруженные силы России вышли к Лисичанску
Армия
Путин предложил обсудить работу ОПК на оперативном совещании с членами Совбеза
Мир
В Финляндии не увидели потребности размещать у себя силы НАТО в ближайшее время
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Мир
Власти ФРГ потребовали от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
Мир
Лавров назвал смешными заявления об оборонительном характере НАТО
Мир
Первые 90 паспортов РФ выдали в пункте оформления в Луганске
Политика
Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и поставки зерна
Общество
Третий человек на борту разбившегося в Якутии Ан-2 выжил
Мир
В Верховной раде Украины установили флаг Евросоюза
Сюжет:

Военкор «Известий» побывал на позициях батальона «Пятнашка» под Авдеевкой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков в пятницу, 1 июля, побывал на позициях батальона «Пятнашка» под Авдеевкой Донецкой Народной Республики (ДНР), осмотрел окопы и пообщался с бойцами.

Военный показал корреспонденту территорию, в которой засели украинские снайперы. Они находятся в 150-200 метрах от южного обхода Авдеевки.

Загран отряд: под Лисичанском уничтожен отряд наемников
В бою были ликвидированы «легионеры» из Грузии, которые издевались над российскими военными под Киевом

«Сейчас это все сильно заросло зеленью, очень сложно увидеть. Мы внимательно слушаем. Чем тише себя ведем, тем становится безопаснее», — рассказал военный.

Отмечается, что снайперы могут работать по позициям ДНР в любой момент.

Кроме того, военные продемонстрировали окопы, которые забросали различными предметами, чтобы украинские боевики не смогли их занять.

«Здесь все накидано для врага, чтобы не пробрался в окопы. Один раз зацепился — и пошёл звук. Звук нам дает знать», — пояснил собеседник журналиста.

Бойцы «Пятнашки» считают, что врага недооценивать не стоит. И, тем не менее, отмечают, что «Родина наша права, мы на стороне света и наших отцов, дедов. Это земля – России, нашего Отечества».

Накануне Польшаков рассказал, что украинские неонацисты силой удерживают мирных жителей в Авдеевке.

Как стало известно из перехваченных радиопереговоров на фоне приближения союзных сил, украинским военным приказано стереть Авдеевку с лица Земли. Со стороны населенного пункта боевики ведут обстрелы Донецка и не дают покинуть город мирным жителям.

28 июня Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что украинские военные готовят ракетные удары по больнице в Высокополье из Кривого Рога для провокации российских войск на ответный огонь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022