Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков в пятницу, 1 июля, побывал на позициях батальона «Пятнашка» под Авдеевкой Донецкой Народной Республики (ДНР), осмотрел окопы и пообщался с бойцами.

Военный показал корреспонденту территорию, в которой засели украинские снайперы. Они находятся в 150-200 метрах от южного обхода Авдеевки.

«Сейчас это все сильно заросло зеленью, очень сложно увидеть. Мы внимательно слушаем. Чем тише себя ведем, тем становится безопаснее», — рассказал военный.

Отмечается, что снайперы могут работать по позициям ДНР в любой момент.

Кроме того, военные продемонстрировали окопы, которые забросали различными предметами, чтобы украинские боевики не смогли их занять.

«Здесь все накидано для врага, чтобы не пробрался в окопы. Один раз зацепился — и пошёл звук. Звук нам дает знать», — пояснил собеседник журналиста.

Бойцы «Пятнашки» считают, что врага недооценивать не стоит. И, тем не менее, отмечают, что «Родина наша права, мы на стороне света и наших отцов, дедов. Это земля – России, нашего Отечества».

Накануне Польшаков рассказал, что украинские неонацисты силой удерживают мирных жителей в Авдеевке.

Как стало известно из перехваченных радиопереговоров на фоне приближения союзных сил, украинским военным приказано стереть Авдеевку с лица Земли. Со стороны населенного пункта боевики ведут обстрелы Донецка и не дают покинуть город мирным жителям.

28 июня Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что украинские военные готовят ракетные удары по больнице в Высокополье из Кривого Рога для провокации российских войск на ответный огонь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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