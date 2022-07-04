Реклама
Прямой эфир
Общество
Средний чек за авиабилеты в Азию на июль-август снизился почти на треть
Армия
В Мариуполе установили памятную доску на месте гибели капитана Палия
Армия
В Харьковской области военнослужащие организовали блокпосты на дорогах
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары 5 июля
Мир
Сенатор Джабаров допустил санкции против Maxar в ответ на съемку Белгорода
Общество
Трехметровую акулу засняли в акватории Владивостока
Экономика
В СБП тестируют прием платежей касанием смартфонов покупателя и продавца
Мир
Найденные в ЛНР документы об иностранных наемниках станут доказательством на трибунале
Спорт
Футболисты Эджуке и Сигурдссон приостановили действие контрактов с ЦСКА
Мир
Белый дом упрекнул Безоса в поддержке корыстных корпораций
Общество
Власти Калининграда передали в кабмин варианты ответа на действия Литвы

Диетолог отметила отсутствие пользы в магазинном квасе

Диетолог Герасимова: магазинный квас обычно имеет ненатуральный состав с высоким содержанием сахара
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Настоящий квас является полезным для организма напитком, однако в магазинах в большинстве случаев продается ненатуральная продукция. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог Наталия Герасимова.

Квасные мюсли: чем вредна и полезна окрошка
Врачи рассказали, кому лучше не есть летний холодный суп

«Квас в своем классическом исполнении можно употреблять, по крайней мере с диетологической точки зрения претензий к напитку нет. Невысокое количество углеводов, в нем содержатся полезные элементы, которые улучшат состояние здоровья и организма. Но большинство напитков, которые в магазинах называют квасом, ненастоящие и ненатуральные. Это просто газированный напиток с высоким содержанием сахара», — подчеркнула она.

Ранее, 1 июля, Герасимова порекомендовал в жару пить богатую минералами воду, а также отказаться от сладких газированных напитков и алкоголя. Не менее полезной в жару также будет кокосовая вода, содержащая много витаминов и минералов и обладающая приятным вкусом и запахом.

30 июня Роскачество представило новое веерное исследование кваса. Так, проверку прошли более 70% рынка напитка. По данным экспертов, ни в одном из образцов не обнаружено превышений по содержанию тяжелых металлов — мышьяка, свинца, кадмия или ртути, не было нарушений и по части микробиологии — в напитках не нашли сальмонеллу и кишечную палочку.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022