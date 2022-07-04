Диетолог отметила отсутствие пользы в магазинном квасе

Настоящий квас является полезным для организма напитком, однако в магазинах в большинстве случаев продается ненатуральная продукция. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог Наталия Герасимова.

«Квас в своем классическом исполнении можно употреблять, по крайней мере с диетологической точки зрения претензий к напитку нет. Невысокое количество углеводов, в нем содержатся полезные элементы, которые улучшат состояние здоровья и организма. Но большинство напитков, которые в магазинах называют квасом, ненастоящие и ненатуральные. Это просто газированный напиток с высоким содержанием сахара», — подчеркнула она.

Ранее, 1 июля, Герасимова порекомендовал в жару пить богатую минералами воду, а также отказаться от сладких газированных напитков и алкоголя. Не менее полезной в жару также будет кокосовая вода, содержащая много витаминов и минералов и обладающая приятным вкусом и запахом.

30 июня Роскачество представило новое веерное исследование кваса. Так, проверку прошли более 70% рынка напитка. По данным экспертов, ни в одном из образцов не обнаружено превышений по содержанию тяжелых металлов — мышьяка, свинца, кадмия или ртути, не было нарушений и по части микробиологии — в напитках не нашли сальмонеллу и кишечную палочку.