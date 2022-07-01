Диетолог назвала лучший напиток для утоления жажды в жару

В жару рекомендуется пить богатую минералами воду, а также отказаться от сладких газированных напитков и алкоголя. Об этом в беседе с «Известиями» 1 июля рассказала врач-диетолог Наталия Герасимова.

«Во время жаркой погоды организм человека охлаждается за счет потоотделения. Но вместе с потерей влаги теряются электролиты: калий, магний и кальций. Чтобы их восполнить, надо употреблять обогащенную минералами воду, чаще всего столовую», — посоветовала эксперт.

Не менее полезной в жару также будет кокосовая вода, содержащая много витаминов и минералов и обладающая приятным вкусом и запахом. В то же время в жаркую погоду рекомендуется исключить употребление сладкой газировки и спиртных напитков, добавила Герасимова.

Накануне главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко предупредила, что переизбыток питьевой воды, потребляемой в жару, может стать причиной отека мозга из-за состояния под названием «гипонатриемия». По ее словам, ошибочным является мнение о том, что любое количество выпитой жидкости выйдет из организма с потом или мочой. На самом деле почки работают в определенных условиях и могут не справиться с количеством жидкости.