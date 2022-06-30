Врач раскрыла угрожающую жизни опасность чрезмерного потребления воды в жару

Переизбыток питьевой воды, потребляемой в жару, может стать причиной отека мозга из-за состояния под названием «гипонатриемия». Об этом предупредила главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко.

Как пояснила специалист, употребление в жару за короткий промежуток времени большого количества воды при избыточном пото- и мочеотделении приводит к уменьшению концентрации натрия в крови, который отвечает за баланс жидкости. В результате увеличения общего количества воды по отношению к общему натрию в организме происходит перемещение воды из кровеносных сосудов в клетки. Такая ситуация, которая называется гипонатриемией, создает риск отека головного мозга.

«Основным фактором риска возникновения гипонатриемии, является избыточное потребление воды, которое превышает возможности ее выведения почками. В жару человек, ощущая явную жажду, начинает восполнять потерю жидкости излишним количеством воды, выпивая значительно больше, чем требуется организму. Нередки ситуации, когда человек залпом выпивает до 1,5 л воды, а затем еще и еще», — указала Савченко в беседе с «Известиями».

По ее словам, ошибочным является мнение о том, что любое количество выпитой жидкости выйдет из организма с потом или с мочой. На самом деле почки работают в определенных условиях и могут не справиться с количеством жидкости.

«Более того, при жаре почки могут задерживать воду, тем самым еще больше снижая уровень натрия. Вода устремляется в клетки головного мозга и возникает его отек. Это состояние считается наиболее угрожающим и требует немедленной госпитализации», — подчеркнула врач.

Как уточнила Савченко, симптомы легкой гипонатриемии похожи на последствия теплового удара: слабость, недомогание, усталость, раздражительность, головная боль, головокружение, ощущение вздутия живота и увеличение массы тела, тошнота и рвота, а также задержка мочевыделения. Если возникают такие состояния, следует убедиться, что это не тепловой удар, а именно следствие избыточного употребления воды.

«Если идет нарушение сознания, спутанность, которая заметна окружающим, это тревожный признак, при котором необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сотруднику которой следует обязательно сообщить об излишнем потреблении питьевой воды», — добавила эксперт.

28 июня врач-кардиолог Наталья Гаврилова предупредила, что жаркая погода представляет большую опасность для сердечно-сосудистой системы, в группе наибольшего риска оказываются пациенты с сердечной недостаточностью и нарушениями ритма сердца. По ее словам, во время волн жары отмечается увеличение количества обращений в скорую помощь, экстренных госпитализаций и амбулаторных обращений к врачу.