Исследование Роскачества развеяло страхи россиян купить некачественный квас

Роскачество представило новое веерное исследование кваса, проверку прошли более 70% рынка напитка, лабораторные испытания проходили по 50 параметрам. Информация об этом опубликована 30 июня на официальном сайте института.

Анализу состава и упаковки подверглись напитки, произведенные в Москве, Московской, Тульской, Самарской, Тверской, Липецкой областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Калмыкии, Чувашии и один квас — из Белоруссии.

Согласно опросу Центра изучения потребительского поведения Роскачества, покупатели боятся приобрести испорченный квас с патогенными микроорганизмами.

По данным исследования, ни в одном из образцов не обнаружено превышений по содержанию тяжелых металлов — мышьяка, свинца, кадмия или ртути, не было нарушений и по части микробиологии — в напитках не нашли сальмонеллу и кишечную палочку. Нарушения норм в части содержания дрожжей и плесеней в квасе также нет.

Отмечается, что в 2017 году превышение норм было найдено у трех торговых марок.

Не оправдан также страх потребителей купить подделку вместо натурального напитка, как свидетельствуют результаты испытаний, все продукты — натуральные. Они были проверены по таким показателям, как двуокись углерода (углекислый газ), содержание этилового спирта, органических кислот и летучих веществ.

Также в исследовании 2017 года нехарактерный для кваса состав летучих компонентов имела продукция трех торговых марок. В публикации говорится, что такие отклонения указывают на изменение технологии производства или о фальсификации.

Уточняется, что из 20 исследованных торговых марок кваса 14 соответствуют и обязательным требованиям, и опережающему стандарту Роскачества.

В исследовании указали на то, что напитки марок «Просто», «Очаковский», «Русский дар», «Лента», «Никола», «Хлебный край», «Букет Чувашии», «Опохмелофф», «Староминский», «ВкусВилл», «Мясновъ Буфет» могут претендовать на получение Российского знака качества. При этом в исследованных «Яхонт» и «Ржаной бочонок» он уже есть. Однако квас «Лидский», несмотря на высокие оценки, не может претендовать на получение знака качества, так как произведен не в России, а требуемый уровень локализации продукции для присвоения государственного знака качества составляет не менее 98% от себестоимости товара.

Названы в материале и проблемные моменты: они были выявлены у продукции «Зеленая линия» и «Царские припасы». Так, обнаружено несоответствие требованиям ГОСТа по вкусу и аромату, а также превышение по спирту. Кроме того, найдено и несоответствие указанной в маркировке массовой доле углеводов фактической: в квасе «Зеленая линия» заявлено 8,0, а по факту 5,8, у кваса «Царские припасы» заявлено 8,1 вместо фактических 6,2.

Рассказали в Роскачестве и о гринвошинге — экологичное позиционирование товара без достаточных для этого оснований. Так, на этикетке кваса «Волжанка» присутствует надпись Organic food, при том, что согласно закону «Об органической продукции», чтобы называться органическим, продукт должен соответствовать ряду требований. При их соблюдении компания может подать заявку на проверку экспертами из органа по сертификации и получить сертификат сроком три года на маркировку своей продукции как органической. Однако в реестре органических продуктов Министерства сельского хозяйства РФ названный напиток не числится. Это, как пояснили в материале исследования, означает, что обычный продукт маскируется под экологичный. Отмечается, что производитель уже представил Роскачеству макет новой исправленной этикетки, поэтому после проведения корректирующих мероприятий действие Российского знака качества, который был присужден ранее, будет возобновлено.

23 июня Роскачество сообщило, что безопасность и качество ванильного пломбира на российском рынке стали хуже за последние годы. Ведомство проверило более 70% рынка ванильного пломбира в России по 108 показателям. Были сделаны выводы, что доля фальсификаций среди исследованных продуктов составила 18%, увеличившись с 6% в 2018 году. Единственным ванильным пломбиром, признанным высококачественным, стала марка «Свитлогорье» Дмитровского молочного завода. Три марки с ранее присвоенными знаками качества не подтвердили прежний результат. При этом пломбир «Вологодский пломбир», производимый «Айсберри-ФМ», незаконно использовал знак качества, присвоенный одноименному бренду другой компании.