ЕС прокомментировал угрозу России разорвать дипотношения с Болгарией

Евросоюз выражает сожаление на фоне заявлений посла России в Софии Элеоноры Митрофановой о том, что Москва может принять решение о разрыве российско-болгарских отношений.

«Евросоюз сожалеет о необоснованной угрозе Российской Федерации разорвать дипломатические отношения с Болгарией в ответ на решение Болгарии, полностью соответствующее международному праву, выслать 70 сотрудников российского посольства, которые действовали в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в публикации на сайте ЕС.

Евросоюз убежден, что данное решение лишь усугубит изоляцию России, сказано в сообщении.

1 июля на фоне обострения болгаро-российских отношений, президент Болгарии Румен Радев призвал правительство в отставке организовать собрание и обсудить дипломатические отношения с Россией.

Ранее, 30 июня, посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила в эфире Болгарского национального телевидения, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Болгарией.

28 июня Болгария объявила о высылке 70 российских дипломатов и технического персонала посольства России.