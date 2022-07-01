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Модифицированный Ми-171А3 совершил первый испытательный полет

В Минпромторге сообщили о первом полноценном испытательном полете модифицированного вертолета Ми-171А3
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Модифицированный вертолет Ми-171А3 совершил свой первый полноценный испытательный полет, он продлился 25 минут. Об этом сообщили в пятницу, 1 июля, в Минпромторге России.

«Ранее, в конце прошлого года, этот офшорный вертолет впервые поднялся в воздух «в режиме висения», — говорится в сообщении ведомства.

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Как пояснили в Минпромторге, вертолет предназначен для полетов в особых климатических условиях. Одна из главных задач Ми-171А3 — обслуживание морских буровых платформ. Он может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы.

«Для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования», — отметил глава ведомства Денис Мантуров.

Вертолет полностью соответствует требованиям Международной Ассоциации производителей нефти и газа (IOGP), которые включают в себя прочностные характеристики вертолета, набор спасательного оборудования, эргономику кабины экипажа и многие другие показатели. По словам Мантурова, до последнего времени в России не было вертолета, который отвечал бы всем этим требованиям.

Образец Ми-171А3 был создан в рекордно короткие сроки в рамках государственного контракта, заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова». Конструкторская документация для него была полностью разработана в виде цифровых 3D-моделей.

Ранее, в мае, сообщалось, что более двадцати вертолетов Ми-171А3 и Ми-171А2 поставят в лизинг дальневосточной авиакомпании «Аврора» до 2026 года. Соглашение о намерениях на поставку вертолетов компания подписала с холдингом «Вертолеты России» в ходе международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2022. Реализация проекта позволит обеспечить перевозку социально значимых грузов и оказание экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах региона.

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