В парк дальневосточной «Авроры» поставят 21 вертолет с 2023 года

В лизинг дальневосточной авиакомпании «Аврора» планируется поставить 21 вертолет Ми-171А2 и Ми-171А3 до 2026 года. Об этом «Известиям» во вторник, 24 мая, сообщил представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая выступит лизингодателем.

«План поставок вертолетной техники сейчас дорабатывается с учетом пожеланий авиакомпании по комплектации воздушных судов и возможностей производителя. В настоящий момент речь идет о поставке лизингополучателю 21 вертолета Ми-171А2 и Ми-171А3 до 2026 года», — сообщил представитель ГТЛК.

Реализация проекта позволит обеспечить перевозку социально-значимых грузов и оказание экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах, уточнил он.

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Соглашение о намерениях на поставку вертолетов было подписано «Авророй» и холдингом «Вертолеты России» на прошлой неделе в ходе Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2022. Речь идет о поставке 10 Ми-171А2 и 11-ти Ми-171А3. По данным компании, поставку планируют осуществлять с 2023 по 2026 год.

В апреле Евросоюз включил авиакомпанию «Аврора», а также еще 20 российских перевозчиков, в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запретили полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

28 февраля ЕС на фоне начала российской спецоперации по защите Донбасса полностью закрыл свое воздушное пространство для РФ. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.