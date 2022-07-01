В ДНР вступил в силу кодекс с положениями о смертной казни
Донецкая Народная Республика (ДНР) с 1 июля установила новый Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) с положениями о смертной казни. Документ размещен на сайте Народного совета ДНР.
Раздел VII и глава 24 УИК посвящены исполнению наказания в виде смертной казни. После вступления приговора суда в законную силу документ допускает обращение осужденного с ходатайством о помиловании.
«Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствие остальных. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач», — говорится в документе о процедуре приведения приговора в исполнение.
Заключительные положения кодекса уточняют, что положения об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие с 1 января 2025 года.
В отличие от России, в ДНР моратория на смертную казнь нет. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двух британцев, Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда.
Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.
По ситуации в РФ 29 июня в ходе Петербургского международного юридического форума высказался председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин. По его мнению, России не стоит отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на призыв политиков.