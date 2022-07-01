Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Экономика
Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность РФ
Происшествия
На Кубани микроавтобус с 19 детьми влетел в дорожный знак
Пресс-релизы
Ресурсы МИЦ «Известия» в мае вновь стали самыми цитируемыми СМИ
Мир
Джонсон назвал невозможным вступление Украины в НАТО в обозримом будущем
Мир
В Кремле ожидают решение ЕК по транзиту товаров через Литву
Общество
Врач предупредила об опасности загара для блондинов и рыжих
Мир
Греция предложила Украине помощь с вывозом зерна под эгидой ООН
Туризм
Россия и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с Бали
Мир
Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов партии Курдистана
Политика
Путин планирует провести переговоры о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС

Появились кадры из отеля в центре Лондона, где остановилась семья Порошенко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появились кадры из отеля в центре Лондона, где остановилась семья экс-президента Украины Петра Порошенко. Видеозапись оказалась в распоряжении «Известий» 30 июня.

Семью Порошенко заметили в одном из люксовых отелей Лондона, где за столиком сидели сам Петр, его жена и младший сын Михаил.

Бывший украинский президент, как сообщается, прилетел в Великобританию для покупки техники, деньги на которую он собирал благодаря подписчикам в социальных сетях.

Ранее жена Петра Порошенко в попытках отобрать телефон у корреспондента сломала ей ногти. В свою очередь, сам Порошенко мешать работе журналистки не стал и заявил, что находится в Лондоне по работе, а в отель недавно прибыл и скоро его покинет. Он также рассказал, что на Украине его дети находятся «не в безопасности». По предварительной информации, младшему сыну Порошенко 21 год.

Политик покинул Украину с третьей попытки 30 мая. Тогда же депутат от его партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар уточняла, что Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии. Для этого он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны.

По мнению международного обозревателя Сергея Хруща, Зеленский ждал, пока Порошенко его попросит, и так «поиздевался» над ним. В то же время он отметил, что политик подпадает под закон о запрете на выезд из страны мужчин призывного возраста.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022