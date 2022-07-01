Появились кадры из отеля в центре Лондона, где остановилась семья Порошенко

Появились кадры из отеля в центре Лондона, где остановилась семья экс-президента Украины Петра Порошенко. Видеозапись оказалась в распоряжении «Известий» 30 июня.

Семью Порошенко заметили в одном из люксовых отелей Лондона, где за столиком сидели сам Петр, его жена и младший сын Михаил.

Бывший украинский президент, как сообщается, прилетел в Великобританию для покупки техники, деньги на которую он собирал благодаря подписчикам в социальных сетях.

Ранее жена Петра Порошенко в попытках отобрать телефон у корреспондента сломала ей ногти. В свою очередь, сам Порошенко мешать работе журналистки не стал и заявил, что находится в Лондоне по работе, а в отель недавно прибыл и скоро его покинет. Он также рассказал, что на Украине его дети находятся «не в безопасности». По предварительной информации, младшему сыну Порошенко 21 год.

Политик покинул Украину с третьей попытки 30 мая. Тогда же депутат от его партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар уточняла, что Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии. Для этого он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны.

По мнению международного обозревателя Сергея Хруща, Зеленский ждал, пока Порошенко его попросит, и так «поиздевался» над ним. В то же время он отметил, что политик подпадает под закон о запрете на выезд из страны мужчин призывного возраста.