Bloomberg рассчитало сумму внешнего долга Украины к 1 сентября

До 1 сентября Украина должна выплатить внешний долг в $1,4 млрд. Об этом 30 июня сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты и полученную от источников информацию.

«У Украины есть время, по крайней мере, до 1 сентября, когда ей нужно выплатить долг в размере $1,4 млрд, включая проценты», — отмечается в публикации.

Как уточняется, украинские чиновники изучают возможность реструктуризации долга в условиях нынешнего положения экономики страны и проблемах с выполнением бюджета. Еще один вариант, который рассматривается Киевом, — это предоставление Западом замороженных российских золотовалютных резервов. Однако последний считается спорным с юридической стороны. Параллельно Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ).

В начале марта исполнительный совет МВФ одобрил Украине экстренную финансовую помощь на сумму $1,4 млрд. Тогда же Великобритания решила дополнительно выделить на поддержку украинской экономики $100 млн. Уточнялось, что средства предназначены для выплат зарплаты работникам бюджетного сектора, а также для поддержки социальной безопасности и выплат пенсий украинцам.

В апреле Минфин Украины заключил договор с властями Канады на предоставление кредита в размере $398 млн. На погашение кредита выделили 10 лет.

После начала спецоперации России по защите Донбасса Украина получила от государств-партнеров $6,5 млрд. В эту сумму вошли как грантовые, так и кредитные средства. Не уточняется, какая часть денег получена безвозмездно и сколько придется возвращать. Однако, по словам первого замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой, ставка по кредитам низкая.

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