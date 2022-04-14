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Канада согласилась предоставить Украине около $398 млн в кредит

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Министерство финансов Украины заключило договор с властями Канады, согласно которому Киеву будет предоставлен кредит на сумму около $398 млн. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили представители украинского ведомства.

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«Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов на льготных условиях. Срок погашения кредита — 10 лет», — говорится в публикации на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным ведомства, полученные средства будут реализованы для финансирование приоритетных расходов государства.

Накануне Всемирный Банк заявил о подготовке пакета помощи Украине на сумму $1,5 млрд для поддержки предоставления населению госуслуг. Ранее ВБ уже предоставил немедленный оборотный капитал поставщикам, сотрудничающим с Киевом.

9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским о подготовке Лондоном нового пакета финансовой и военной помощи Киеву. По его словам, Британия предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии ВБ.

В тот же день Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил создание управляемого спецсчета для стабилизации экономики Киева. Отмечается, что счет позволит отправлять украинским властям гранты и кредиты в резервных валютах или специальных правах заимствования (СДР). Все эти средства через спецсчет будут переводиться на счет Киева в МВФ.

14 марта Всемирный банк заявил о намерении выделить Украине дополнительно $200 млн. В начале марта на сайте ВБ сообщалось, что банк собрал $723 млн для помощи Киеву.

9 марта исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи в размере $1,4 млрд.

Ранее, 6 марта, власти Великобритании приняли решение дополнительно выделить на поддержку украинской экономики $100 млн. Уточняется, что средства предназначены для выплат зарплаты работникам бюджетного сектора, а также для поддержки социальной безопасности и выплат пенсий украинским жителям. Сумма будет выделена через Всемирный банк.

3 марта Джо Байден обратился в конгресс с просьбой одобрить выделение $32,5 млрд на поддержку Украине для борьбы с Россией. При этом законодатели должны прийти к соглашению к 11 марта, поскольку мнения о том, что следует включить в крупный пакет финансирования, разошлись.

26 февраля американский президент поручил выделить Украине $600 млн финансовой помощи, в том числе $350 млн на сферу обороны.

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