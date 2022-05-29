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Бюджет Украины получил от стран-партнеров $6,5 млрд

Нацбанк Украины: бюджет получил $6,5 млрд от Запада с начала спецоперации
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинский бюджет получил от государств-партнеров $6,5 млрд после начала спецоперации России по защите Донбасса. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявила первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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«С начала войны Украина получила почти $6,5 млрд от стран-партнеров на поддержку экономики. Все эти деньги идут в бюджет», — отметила она в ходе выступления, опубликованном 29 мая на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В эту сумму вошли как грантовые, так и кредитные средства. Какая часть денег получена безвозмездно и сколько придется возвращать, Рожкова не уточнила.

Процентной ставки по кредитам финансист также не назвала, отметив, что она низкая.

На покрытие нужд бюджета Киеву ежемесячно нужны $5 млрд, средства Киев рассчитывает получать у международных партнеров, добавила она.

Самостоятельно закрыть дефицит бюджета Украина не может из-за падения поступлений от экспорта, а недавнее снижение кредитного рейтинга страны до преддефолтного делает недоступными заимствования на внешнем рынке из-за высокой стоимости таких кредитов, заключила Рожкова.

18 апреля Киев попросил $50 млрд финансовой помощи у МВФ и стран «большой семерки». Как сообщил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко, дефицит бюджета составляет $7 млрд в месяц.

20 апреля Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Речь идет в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании.

В тот же день Украина запросила у МВФ ежемесячную выплату в размере $5 млрд на обеспечение функционирования экономики страны в следующие три месяца. Она не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что, по ее словам, потребует максимальных объемов бюджетных средств.

21 апреля МВФ согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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