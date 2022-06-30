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Пушилин рассказал о попытке Украины сорвать обмен пленными

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал 30 июня, как Украина пыталась сорвать обмен пленными в формате «144 на 144».

Лисичанский НПЗ перешел под контроль ЛНР. Спецоперация 30 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Это самый крупный обмен с начала специальной военной операции, и не секрет уже, что Украина пыталась его сорвать», — заявил Пушилин в эфире «России 1».

Накануне стало известно, что между ДНР и Украиной состоялся обмен пленными в формате «144 на 144». По словам Пушилина, Киеву были переданы несколько военных из состава вооруженных сил Украины (ВСУ), имевших тяжелые ранения.

На следующий день обмен подтвердило Министерство обороны РФ. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что операция была проведена по прямому указанию президента России Владимира Путина.

Ранее, 24 июня, стало известно, что более 600 украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР). Еще более 40 бойцов из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен в Горском и Золотом. Они получили возможность связаться с родными в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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