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«Сбер» ввел комиссию за переводы через приложения других банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Начиная с пятницы, 1 июля, в «Сбере» начала действовать комиссия за переводы на карты других банков через их сайты и приложения. О соответствующем решении компания объявила еще 24 июня.

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Размер комиссии составит 1,25% от суммы перевода. Минимальные значения установлены на уровне 30 рублей, а максимум — 150 рублей.

В то же время бесплатными остаются переводы клиентам «Сбера» на сумму до 50 тыс. рублей в месяц через приложение «Сбербанк Онлайн». Комиссия также не взымается за переводы до 100 тыс. рублей в месяц клиентам других банков через систему быстрых платежей (СБП).

Накануне сообщалось, что в банке «Солидарность» с 4 июля установят минимальную сумму исходящих платежей в $10 тыс. или €10 тыс. для физических лиц.

Ранее схожие ограничения ввели в Тинькофф Банке. С 16 июня финансовая организация установила минимальную сумму исходящего SWIFT-перевода в $20 тыс., а также комиссию в 3% на входящие платежи в долларах, евро и фунтах, но не менее 200 у.е. и не более суммы трансакции.

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