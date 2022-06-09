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«Тинькофф банк» сделает обслуживание валютных счетов платным

Обслуживание валютных счетов в «Тинькофф банке» будет платным с 23 июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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«Тинькофф банк» сделает обслуживание счетов в иностранной валюте платным с 23 июня. Об этом говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале 9 июня.

«С 23 июня вводим плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Кого это касается: владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках», — сказано в публикации.

Так, при балансе счета cвыше 1 тыс. условных единиц комиссия составит 1% в месяц, комиссия будет списываться ежедневно. До 30 июня комиссия за SWIFT-переводы будет отменена.

Принятое решение связано с ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для РФ, мера нацелена на уменьшение валютной позиции банка, отметили в организации.

Кроме того, с 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях.

«В ближайшее время аналогичная практика будет распространена и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах, однако она не затронет ценные бумаги», — добавили в банке.

Райффайзенбанк 7 июня сообщил о введении с 30 июня комиссии в 0,2% в месяц за хранение средств на валютных счетах. По информации пресс-службы кредитной организации, такая мера принимается для более эффективного управления деньгами в иностранной валюте. Комиссия будет касаться счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах.

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