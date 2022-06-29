Еще один банк вводит ограничения на SWIFT-переводы в валюте

В банке «Солидарность» с 4 июля установят минимальную сумму исходящих платежей в $10 тыс. или €10 тыс. для физических лиц. Об этом говорится в сообщении банка в его Telegram-канале в среду, 29 июня.

«Ограничение временное и касается только платежей, отправляемых по SWIFT», — уточнили в кредитной организации.



Ранее схожие ограничения ввели в Тинькофф Банке. С 16 июня финансовая организация установила минимальную сумму исходящего SWIFT-перевода в $20 тыс., а также комиссию в 3% на входящие платежи в долларах, евро и фунтах, но не менее 200 у.е. и не более суммы трансакции.

В кредитной организации назвали эти ограничения временными и объяснили увеличением числа проверок со стороны западных банков-партнеров и значительным снижением объема обрабатываемых ими переводов от клиентов российских банков.

Кроме того, в ряде крупнейших банков стало невозможно переводить валюту с карты на карту даже внутри России. С такой проблемой столкнулись клиенты ВТБ, Альфа-банка, Россельхозбанка (РСХБ) и других финорганизаций, писали «Известия» 20 июня.

Евросоюз отключил от SWIFT ряд российских банков, среди которых Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, в рамках шестого пакета санкций против РФ. Под ограничения попал и Белорусский банк развития и реконструкции. Санкции начали действовать с 14 июня.

В банках заявили, что отключение от системы существенно не повлияет на их работу, так как финансовые организации были готовы к подобной ситуации.

До этого от SWIFT были отключены ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

Впервые угроза отключения России от SWIFT появилась в 2014 году. Тогда начались разработки Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами. К настоящему моменту к российскому аналогу присоединилось свыше 70 иностранных банков из 12 стран