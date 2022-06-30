Промсвязьбанк начал работу в Херсонской и Запорожской областях

Промсвязьбанк запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса в Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Известиям» 30 июня сообщила пресс-служба ПСБ.

Председатель банка Петр Фрадков провел двусторонние встречи с главами военно-гражданской администрации Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, которые попросили начать работу в регионах.

ПСБ предоставит населению и бизнесу полный спектр банковских услуг и социально значимых финансовых сервисов, — в том числе обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям областей. В Херсоне и Мелитополе уже открылись первые отделения банка.

На первом этапе банк запустил базовые продукты и сервисы — выпуск платежных карт, открытие расчетных и накопительных счетов, переводы и платежи, конвертация и услуги инкассации.

Промсвязьбанк планирует развивать сеть отделений на территории освобожденных регионов и поэтапно расширит набор предоставляемых услуг: потребительские кредиты, ипотека, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование.

В мае сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.

В Херсонской области тоже продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как регион был освобожден от украинских радикалов российскими войсками 15 марта. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

Эти регионы российские войска освободили от украинских националистов в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».