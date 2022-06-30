Реклама
Прямой эфир
Мир
Мощный взрыв прогремел в Херсоне
Общество
В России упростят регистрацию по месту жительства
Мир
Генштаб ВСУ заявил о намерении взять под контроль остров Змеиный
Мир
Байден назвал себя лучшим мессенджером
Мир
Джонсон назвал невозможным вступление Украины в НАТО в обозримом будущем
Мир
В Кремле ожидают решение ЕК по транзиту товаров через Литву
Мир
Штайнмайер и Зеленский обсудили будущий визит президента ФРГ в Киев
Мир
Греция предложила Украине помощь с вывозом зерна под эгидой ООН
Туризм
Россия и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с Бали
Мир
Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов партии Курдистана
Политика
Путин планирует провести переговоры о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС
Сюжет:

Промсвязьбанк начал работу в Херсонской и Запорожской областях

0
Фото: Банк ПСБ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Промсвязьбанк запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса в Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Известиям» 30 июня сообщила пресс-служба ПСБ.

Председатель банка Петр Фрадков провел двусторонние встречи с главами военно-гражданской администрации Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, которые попросили начать работу в регионах.

ПСБ предоставит населению и бизнесу полный спектр банковских услуг и социально значимых финансовых сервисов, — в том числе обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям областей. В Херсоне и Мелитополе уже открылись первые отделения банка.

Область мира: как сегодня живет Херсон
В регионе налаживаются мирная жизнь и работа предприятий, а экономика постепенно переходит на рубли

На первом этапе банк запустил базовые продукты и сервисы — выпуск платежных карт, открытие расчетных и накопительных счетов, переводы и платежи, конвертация и услуги инкассации.

Промсвязьбанк планирует развивать сеть отделений на территории освобожденных регионов и поэтапно расширит набор предоставляемых услуг: потребительские кредиты, ипотека, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование.

В мае сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.

В Херсонской области тоже продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как регион был освобожден от украинских радикалов российскими войсками 15 марта. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

Эти регионы российские войска освободили от украинских националистов в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022