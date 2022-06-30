Президент Индонезии Видодо передал президенту России Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Видодо заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами <...> Как я сказал в Киеве, хотя внешняя ситуация всё еще очень сложная, но важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог», — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, о чем идет речь в послании.

«Я пока не знаю, о чем идет речь», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, можно ли расценить это послание как желание контакта.

Переговоры Путина и Видодо прошли в Кремле ранее в этот день. По информации Кремля, лидеры планировали обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в мировой экономике.

До этого Видодо находился с рабочим визитом в Киеве, где и предложил Зеленскому передать послание Путину.

29 июня Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников и ситуации в его стране. Приглашение на саммит украинскому лидеру передал лично Видодо. 29 апреля Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20.

Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии 15–16 ноября.