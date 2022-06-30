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Песков назвал обсуждение на G20 будущего мировой экономики невозможным без РФ

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Фото: ТАСС/Евгений Разумный
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Разговоры на саммите G20 о том, что будет происходить с мировой экономикой в дальнейшем, без участия России попросту невозможны. Такое мнение в четверг, 30 июня, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

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«Всё-таки это (G20. — Ред.) экономический формат, с главным акцентом на экономику. Говорить о главном акценте на экономику без России невозможно, это так же невозможно, как сейчас говорить, что этот «золотой миллиард», то есть «большая семерка», может решать глобальные проблемы в экономике», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин лично будет принимать решение о том, кто отправится на предстоящий саммит в ноябре.

«Президент может поехать сам, может кого-то делегировать. Время еще есть. Россия участвует в работе «двадцатки». Примем то решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам», — отметил пресс-секретарь.

Песков также указал на то, что Россия останется участником G20 и приняла приглашение на саммит в Индонезии в текущем году. Однако формат присутствия будет выбран после детального анализа ситуации.

Он также прокомментировал призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не бойкотировать саммит в случае визита Путина, адресованный коллегам. Как указал Песков, «Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений, удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию».

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Позднее, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.

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