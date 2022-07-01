Докторская степь: в Московской области появляются поселки для врачей

В Богородском городском округе в рабочем поселке Обухово появится поселок для врачей «Линия жизни», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Землю там безвозмездно получат 185 медиков — каждый по 8-10 соток. 21 сертификат на землю уже передали, врачам обещают провести инфраструктуру. Получится ли таким образом решить кадровые проблемы в муниципалитетах и может ли такая программа распространиться на специалистов других профессий, разбирались «Известия».

Что предлагают врачам в Подмосковье

В Обухово для врачей выделен земельный массив в 20 гектаров. По словам Воробьева, до конца года в поселке начнут обустраивать дороги, инженерные сети, проводить электричество и водоснабжение. Газ медикам предлагается подключить по другой программе — «Социальная газификация». По ней бесплатно газифицируют населенные пункты Подмосковья, в которых зарегистрированы более 30 человек.

Говоря о социальной инфраструктуре, Воробьев рассказал, что неподалеку от поселка есть две школы, детский сад и центральная районная больница, а также трасса М7 «Волга» и Кудиновское шоссе. В будущем власти Московской области обещают построить в поселке детские и спортивные площадки.

По такой же программе для медиков землю выделят в Домодедово, Ступино и Сергиевом Посаде. Подобрали уже 544 участка общей площадью более 67 га. Зампред регионального правительства Анна Кротова сообщила, что по программе «Поселки для врачей» в четырех муниципалитетах уже предоставлено в безвозмездное пользование более 140 земельных участков.

Проект реализуется в рамках программы «Земля врачам», действующей с июля прошлого года в Московской области. По ней претендовать на получение участка площадью от 8 до 15 соток могут врачи 31 дефицитной специальности, которые отработали в подмосковных медучреждениях не меньше трех лет. Земли выделяют в 31 городском округе Подмосковья — за исключением Химок, Одинцова, Реутова, Мытищ и ряда других муниципалитетов, которые находятся в непосредственной близости от столицы.

Как пояснили «Известиям» в министерстве имущественных отношений Московской области, в трех пилотных городских округах — Сергиевом Посаде, Домодедово, Богородском — в 2022 году уже завершится обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры, а в Ступино эта работа начнется в 2023 году. Благоустройство с установкой детских и спортивных площадок в поселках для врачей запланировано на 2023 год.

Землю дают при условии, что в течение пяти лет на участке появится дом или другое капитальное строение. Только после этого землю можно будет оформить в собственность.

Захотят ли врачи жить в поселках медиков

— Спрос на получение земли у медиков есть, — заявили в министерстве имущественных отношений Московской области. — Изъявили желание получить земельные участки 2186 врачей. Работа организована таким образом, чтобы очереди не было — каждый врач точно знает, когда получит участок.

Министерство в дальнейшем проанализирует опыт программы, чтобы определить, интересна ли она для представителей других профессиональных групп.

Директор Департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев замечает, что малоэтажная жилая застройка в пригородах сейчас одно из самых перспективных направлений жилищного строительства — и вспоминает, что идея «города-сада» существовала давно : дачные поселки возникали и в 19 веке, и в СССР, где выделялись деньги на загородные поселения, благодаря чему появились поселки художников и писателей Сокол и Переделкино.

— Для таких поселков важно, чтобы все коммуникации были изначально построены за счет государства и переданы ресурсоснабжающим организациям, — сказал Мезенцев «Известиям». — И в дальнейшем должны быть обеспечены льготные условия для увеличения мощности электричества, объема потребления газа или подключения к водоснабжению. Также необходим контроль со стороны государства за работой управляющих компаний.

Он замечает, что участок купить просто — гораздо важнее как раз вопрос подведения коммуникаций, стоимость которых может в несколько раз превышать стоимость самой земли. По словам Мезенцева, еще один ключевой фактор успеха такой программы — наличие социальных объектов в шаговой доступности . При этом, говорит он, подобные «города-сады» можно было бы создавать и для учителей, и для инженеров, и для соцработников, и для многодетных семей (такие поселки, кстати, уже есть). Причем вовсе не обязательно объединять их по профессии: город в зависимости от потребности в специалистах мог бы выделять земли в одном поселке представителям разных отраслей.

Зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев замечает, что для любого человека получить землю привлекательно, и смысловая нагрузка в виде «поселка медиков» не кажется ему необходимой.

— Представляется, что эти поселки могут быть организованы исключительно как дачные , — сказал он «Известиям». — Сложно представить себе, что круглогодично будут жить в одном поселке столько медиков — не очень понятно, где они будут работать. Скорее всего, они все равно будут жить и работать в другом месте — в Подмосковье, но не в этом поселке. Это скорее место отдыха.

При этом саму программу Николаев оценивает положительно — все-таки приобрести землю в Подмосковье не так легко.

Депутат призывает не проводить параллели с советским опытом, когда в СНТ объединялись по профессиональному признаку. Николаев замечает, что тогда просто не было других форм — просто конкретные организации выступали инициаторами создания таких СНТ. Сейчас, говорит он, существует значительно больше механизмов, которыми можно пользоваться. Депутат Госдумы Никита Чаплин замечает, что раньше предприятия сами принимали решение, кому выделять участок — и как такового объединения по профессиям и не было, объединение происходило по принадлежности к предприятию.

Руководитель направления Практики недвижимости и строительства ALUMNI Partners Максим Попов замечает, что на желание жить в поселках, созданных исключительно для медиков, может повлиять несколько нюансов.

— Участки предоставляются на пять лет, то есть нужно успеть построить дом и ввести его в эксплуатацию в этот срок, — сказал он «Известиям». — Медики должны понимать, что на значительный период времени львиная часть семейного бюджета будет уходить на постройку дома.

Он подчеркивает, что земельные участки предоставляются «без подряда», когда каждый индивидуальный застройщик будет строить дом, исходя из своих финансовых возможностей, разными темпами, из разных материалов, с индивидуальным представлением об архитектурном стиле.

— На практике это оборачивается общей неорганизованной застройкой, когда построенные дома соседствуют со строительными площадками и заброшенными недостроями, т.е. далеко не самой комфортной средой обитания, чреватой конфликтами, — сказал Максим Попов.

Самое же большое препятствие — строительство домов должно осуществляться за свой счет в условиях общей неопределенной ситуации и роста цен на строительные материалы.

Смогут ли медики построить дом за пять лет

Николай Николаев замечает, что в нынешние времена сложно оценить достаточно ли пять лет, который дают медикам на строительство дома.

— Если удастся построить за этот срок, то, наверное, это будет либо маленький дом, либо богатый врач, — шутит депутат, но признает, что программа позитивная и может сработать, тем более, что похожий механизм уже отработан на программе «Земский доктор».

Старший юрист Юридической компании «Неделько и Партнеры» Артур Пронин поясняет, что обозначенный для врачей срок на строительство дома — максимально возможный по Земельному кодексу для предоставления участка в безвозмездное пользование, поэтому Московская область вынуждена соответствовать федеральному законодательству.

— В дальнейшем гражданин сможет оформить земельный участок уже в собственность, но при условии, что земельный участок используется в соответствии с установленным разрешенным использованием, и что гражданин продолжает трудиться по основному месту работы по той же специальности, — сказал он «Известиям».

В компании «Циан. Аналитика» сообщили «Известиям», что стоимость участков в 8-10 соток в среднем поясе восточного сектора Подмосковья с наличием основных коммуникаций или обещанием их подвести сейчас составляет около 2-2,5 млн рублей. По мнению экспертов компании, в масштабе страны подобные программы вряд ли глобально скажутся на решении проблемы обеспеченности жильем, так как пока процесс строительства дома — слишком трудоемкое и непростое дело , и условный врач или учитель потратит на это больше времени и денег, чем строительная компания.

Федор Мезенцев, однако, полагает, что пяти лет вполне достаточно для строительства дома, если специалист действительно хочет жить и работать в этом регионе, а не собирается перепродавать участок.

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов замечает, что соглашаться на участие в программе будут только те врачи, чье намерение жить и работать в соответствующем округе достаточно серьезно.

— С другой стороны, истечение срока безвозмездного пользования ни к чему не обязывает тех, кого условия проживания и работы не устроят , — сказал он «Известиям».

Председатель Профсоюза работников здравоохранения России и общественного совета при Минздраве Анатолий Домников замечает, что вряд ли речь идет о том, что через пять лет получивший землю медик уже должен там жить — но осваиваться, строиться обязательно должен. Другое дело, что если земля заброшена, то она должна быть изъята.

Максим Попов считает, что оптимальной и современной формой поддержки медиков было бы строительство малоэтажных жилых комплексов — хотя бы из быстровозводимых конструкций — за бюджетные средства с предоставлением социально значимым специалистам уже построенных домов, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой.

— Более того, подобная правовая конструкция заложена в недавно принятом ФЗ-476 : вместо неконтролируемой продажи индивидуальных участков без подряда он предполагает распространение правил о долевом строительстве многоквартирных домов на отношения при строительстве индивидуальных жилых домов, — сказал он. — В этом случае граждане получили бы уже готовые дома с инфраструктурой.

В «Циан. Аналитике» отмечают, что пока крупные девелоперы не готовы предложить покупателям широкий выбор понятного продукта в загородной недвижимости за комфортные цены.

— Полноценный загородный дом стоит в несколько раз дороже типовой квартиры в новостройке, причем разница в цене остается даже с поправкой на разный метраж помещений, — заметили в компании. — Для застройщиков эти проекты остаются менее привлекательными по сравнению со строительством многоквартирного жилья, так как затраты на подготовку земельных участков получаются сопоставимыми, а доходы в разы меньше.

Решит ли эта программа кадровый вопрос

Никита Чаплин замечает, что программа прежде всего направлена на помощь тем, кто уже имеет заслуги в профессии, а для студентов и начинающих врачей — это хорошая мотивация.

— В России уже разработаны областные и краевые программы, возможность получить землю от государства бесплатно предусмотрена и Земельным кодексом , — замечает Чаплин. — Сейчас в ряде других регионов, в том числе в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, действует программа развития территорий, по которой специалисты наиболее востребованных профессий — врачи, учителя, работники культуры — могут бесплатно получить в собственность земельный участок под строительство дома или ведение хозяйства.

В Московской областной Думе, говорит Чаплин, в прошлом году приняли закон о бесплатном обеспечении землей граждан, которые имеют особые профессиональные заслуги перед регионом и ранее не получали землю по другим льготным основаниям.

Анатолий Домников замечает, что Московской области удается привлекать медицинских работников за счет льготных программ, связанных с решением квартирного вопроса. Он напоминает, в частности, о подмосковной программе льготной ипотеки, по которой выделили около 300 квартир для медицинских работников.

— Очень многие реагировали на это и приезжали в Московскую область, чтобы здесь продолжить свою трудовую деятельность , — говорит он. — Люди со всей страны связывались с конкретными больницами, просили застолбить за ними место. Конечно, это позволяет решить кадровый вопрос.

Бесплатная земля тоже может быть привлекательным фактором. Проблема тут в том, говорит Домников, что приезжают в Московскую область — и богатые регионы в целом — люди с других территорий, оголяя их там. По сути, все субъекты федерации между собой соревнуются, пытаясь предложить любые преференции, чтобы привлечь медработников — и особенно дефицитные специальности.

По словам Домникова, в Москве и условной Владимирской области зарплаты специалистов одной квалификации могут отличаться в три-три с половиной раза — и врачи начинают кочевать, ослабляя и без того слабые территории.

— С завтрашнего дня должен был начаться пилотный проект по повышению и выравниванию заработной платы на разных территориях страны, — говорит Домников. — Из-за пандемии он дважды откладывался — переносился на полгода. А сейчас правительство вышло с предложением перенести его сразу до 1 января 2025 года. Мы недовольны таким решением, потому что он был призван выровнять заработную плату между субъектами РФ.

Поэтому территориям с меньшим уровнем доходов подобные земельные программы могут не помочь — конкурировать с Московской областью и другими богатыми регионами очень сложно из-за слишком большого несоответствия зарплат, говорит он.