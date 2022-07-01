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В России вступило в силу новое правило оформления пенсионной выплаты

Заявление на единовременную пенсионную выплату с 1 июля можно будет подать онлайн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Нововведение ждет граждан, имеющих право на получение единовременной пенсионной выплаты. Так, с 1 июля возможность подать электронное заявление появится в Пенсионном фонде России (ПФР) либо негосударственном пенсионном фонде (НПФ), в том числе через портал «Госуслуги».

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Кроме того, предполагается возможность подать заявку через многофункциональный центр — это получится сделать в случае соглашения между ПФР и МФЦ о взаимодействии по таким выплатам.

Рассчитывать на единовременную пенсионную выплату могут граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца или по государственному пенсионному обеспечению. Кроме того, право на такие выплаты имеют россияне, достигшие пенсионного возраста, но не получающие страховую пенсию по старости из-за недостаточного страхового стажа.

Граждане, у которых размер накопительной пенсии должен составить 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии, также имеют возможность получить эти выплаты.

29 июня эксперт Людмила Иванова-Швец перечислила категории граждан, которые могут рассчитывать на надбавку к пенсии в размере 25%. В частности, такую возможность имеют россияне со стажем работы в сельском хозяйстве около 30 лет. Соответствующий список профессий насчитывает порядка 500 позиций.

С июня в России действует указ российского лидера Владимира Путина об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. Как отмечали в Госдуме, данное решение главы государства также приведет к росту ряда социальных выплат.

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