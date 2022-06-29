Специалист назвала категории россиян с надбавками к пенсии в 25%

Надбавка в 25% к пенсии положена россиянам, проработавшим около 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец изданию «Прайм» в среду, 29 июня.

«Если до 2021 года такую доплату (25%. — Ред.) могли получить только те граждане, которые и на пенсии продолжают проживать в сельской местности, то после вступления в силу закона 153-ФЗ от 26.05.2021 года такая надбавка сохраняется за всеми, независимо от нынешнего места проживания», — сообщила специалист.

В указанный список профессий попали более 500 позиций в сфере животноводства, растениеводства и рыболовства, отмечается в публикации. Однако дополнительно уточняется, что фиксированную надбавку могут получить неработающие пенсионеры.

Коэффициент индексации на ежемесячные дополнительные выплаты устанавливается для определенных категорий граждан, к которым относятся федеральные пенсионеры-ветераны и участники войны, ветераны боевых действий, инвалиды, подвергшиеся воздействию радиации, герои СССР и РФ, включая героев труда. Дополнительные выплаты также получают пенсионеры с инвалидностью.

В России с 1 июня вступил в силу указ президента Владимира Путина об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. После индексации пенсии неработающих пенсионеров в среднем составят 19 360 рублей. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, соответствующая мера затронет 35 млн пенсионеров

К тому же, 25 июня стало известно, что для граждан старше 80 лет доступна в двойном размере фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Сейчас данная сумма выходит в 7220,74 рубля — соответственно, на нее же и будет увеличен размер страховой пенсии.

28 июня депутаты Государственной Думы на заседании во втором и третьем чтениях единогласно приняли законопроект об индексации на 10% пенсий военным пенсионерам с 1 июня. Также изменения коснулись и другие направления. Так, военнослужащие, признанные не годными или ограниченно годными по состоянию здоровья, имеющие государственные награды и являющиеся ветеранами боевых действий, смогут продолжить военную службу на определенных воинских должностях.