В ГД напомнили о повышении пенсий и соцвыплат в РФ с 1 июня

В России с 1 июня, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, на 10% повышаются пенсии для неработающих пенсионеров, а также минимальный размер оплаты труда и прожиточного минимума. Об этом сообщил в своем канале в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это решение президента также приведет к росту ряда социальных выплат, в том числе для семей с детьми. Необходимо подчеркнуть, что все социальные обязательства, которые на себя взяло государство, будут выполнены», — отметил Володин.

Спикер также рассказал, что с 8 июня россиян будут информировать о возможности получения положенных им льгот и пособий.

Также с 1 июня в России вступает силу закон о единой системе публичной власти, согласно которому срок полномочий региональных парламентов ограничивается пятилетним сроком. При этом они могут быть прекращены досрочно, а руководитель субъекта РФ будет официально называться губернатором или главой региона.

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