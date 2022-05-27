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Мишустин рассказал о влиянии индексации соцвыплат на ситуацию с потребспросом

Мишустин: инициативы по индексации соцвыплат помогут выправить ситуацию с потребспросом
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В правительстве России рассчитывают, что инициативы президента РФ Владимира Путина по индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ), соцвыплат помогут выправить ситуацию с потребительским спросом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 27 мая перед суперфиналистами IV конкурса управленцев «Лидеры России».

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«Мы рассчитываем, что инициативы президента по повышению МРОТ, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе индексации пенсий, помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в ближайшее время»,— сказал он.

По словам премьер-министра, в том числе способствовать этому будет и то, что на макроуровне начнут действовать меры по поддержке спроса, которые компенсируют произошедший рост цен.

Он рассказал, что, по данным системы контрольно-кассовой техники, к началу мая произошло снижение потребительского спроса почти на 10% в годовом выражении.

«Но уже на крайней неделе месяца такой спад был всего 3%. Мы боремся вот за этот каждый процент», — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что на потребительский спрос повлияло несколько факторов, прежде всего, огромное число покупок из-за ажиотажа в конце февраля и в марте.

«Сейчас ажиотаж спал, люди используют приобретенное ранее. Запасов в товарных сетях хватает», — добавил он.

Кроме того, влияние на потребление оказали дорогие кредиты. В начале весны они были дороже из-за высоких процентных ставок в банках, уточнил премьер-министр.

25 мая Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам призвал с 1 июня увеличить на 10% размер пенсий неработающих пенсионеров. Таким образом, средний размер пенсии составит 19 360 рублей. Кроме того, президент объявил о повышении с 1 июня прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране прожиточный минимум составит 13 919 рублей. Также проиндексирован на 10% будет МРОТ.

В беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила мнение, что принятые меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране.

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