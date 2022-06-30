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Байден перепутал Швецию с Швейцарией

Байден «разволновался» и перепутал Швецию с Швейцарией
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО 30 июня перепутал Швейцарию со Швецией.

«Глава Швейцарии. Швейцарии, Бог мой, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции», — поправился и отшутился Байден.

В этот момент он рассказывал о телефонных переговорах с главами Финляндии и Швеции по поводу вступления стран в Североатлантический альянс.

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30 июня стало известно, что протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО подпишут 5 июля в присутствии министров иностранных дел этих стран. Подписание документа является одной из ступеней в процессе вхождения в состав альянса.

29 июня в первый день саммита страны НАТО официально пригласили эти два государства в альянс. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское Министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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