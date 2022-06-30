В Кабардино-Балкарии начато строительство Черекской ГЭС

В Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики началось строительство Черекской ГЭС.

Возведение гидроэлектростанции началось с разработки котлованов и устройства качественных насыпей для возведения основных сооружений.

ГЭС строится на реке Черек, она станет четвертой, нижней ступенью Нижне-Черекского каскада, в который также входят Кашхатау, Аушигерская и Зарагижская станции.

Проектная мощность Черекской ГЭС составит 23,4 МВт с ежегодной выработкой 87 млн кВт/ч. Она будет построена по деривационной схеме с минимальной нагрузкой на окружающую среду.

«Важным отличием проектного решения Черекской ГЭС является отказ от водозаборного узла с плотиной и водохранилищем. Таким образом уменьшаются затраты по строительству гидротехнических сооружений, снижается нагрузка на экосистему реки Черек», — заявил главный инженер проекта Михаил Уханов.

Турбины и генераторы станции производятся на российских предприятиях.

27 июня в Дагестане объявили о планах развития ветровой электроэнергетики. В настоящее время проектный офис ведет работу по привлечению инвестора для строительства ветропарка мощностью 150 МВт.

Кроме того, в апреле в пресс-службе министерства энергетики и тарифов Дагестана сообщили о планах построить пять солнечных электростанций в течение трех лет. Предполагается, что станции смогут обеспечить энергией порядка 250 тыс. человек, будут созданы 90 новых постоянных рабочих мест.