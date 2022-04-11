В Дагестане в течение трех лет построят пять солнечных электростанций на 13 млрд рублей

В Республике Дагестан в течение трех лет планируют построить пять солнечных электростанций. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба министерства энергетики и тарифов РД.

«Проекты обойдутся в общую сумму около 13,4 млрд рублей частных инвестиций. Инвесторами выступают компании ООО «Солар Системс», ГК «Хевел», ООО «ВиТок», — передает сообщение министерства РИА «Дагестан».

По информации ведомства, новые энергообъекты возведут на строительных площадках в городах Южно-Сухокумске, Кизляре, а также Дербентском, Ногайском и Карабудахкентском районах.

Отмечается, что станции смогут обеспечить энергией порядка 250 тыс. человек, будут созданы 90 новых постоянных рабочих мест.

В сентябре 2021 года Министерство энергетики РФ проводило конкурсный отбор проектов ВИЭ (возобновляемые источники энергии). По результатам отбора Республика Дагестан была выбрана в качестве региона строительства солнечных электростанций с суммарной мощностью 156 МВт и суммой инвестиций 10,15 млрд рублей. Их строительство планируется в период с 2022 по 2024 год, пишет РИА «Дагестан».