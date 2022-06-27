В Дагестане заявили о планах развивать ветроэнергетику

Министерство энергетики и тарифов Дагестана заявило о планах развивать в регионе ветроэнергетику. Об этом в понедельник, 27 июня, пишет РИА «Дагестан».

По данным ведомства, в настоящее время проектный офис ведет работу по привлечению инвестора для строительства ветропарка мощностью 150 МВт.

«Наша цель — направить неиссякаемую энергию солнца, ветра, воды на удовлетворение растущих потребностей Дагестана», — подчеркнул глава министерства Ризван Мурадов.

Агентство также отмечает, что сейчас в Дагестане реализуется проект Махачкалинской ветроэлектростанции мощностью 12,5 МВт.

Кроме того, в апреле в пресс-службе министерства энергетики и тарифов Дагестана сообщили о планах построить пять солнечных электростанций в течение трех лет. Предполагается, что станции смогут обеспечить энергией порядка 250 тыс. человек, будут созданы 90 новых постоянных рабочих мест.