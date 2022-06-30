Минобороны объявило о выводе войск с острова Змеиный после выполнения задач спецоперации

Вооруженные силы (ВС) России в качестве шага доброй воли вывели свои войска с острова Змеиный. Об этом сообщил в четверг, 30 июня, официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — заявил он на брифинге.

Конашенков считает, что этот шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за контроля российскими войсками северо-западной части Черного моря.

Как подчеркнули в ведомстве, теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминировала побережье Черного моря у своих берегов, в том числе припортовые акватории.

2 июня сообщалось, что из-за ситуации вокруг Украины и последовавшего за ним продовольственного кризиса приблизительно 13–15 млн человек могут оказаться на грани голода.

Директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков подчеркнул, что конфликт вокруг Украины не был первопричиной голода на планете, но обострил ситуацию для тех стран, что только начинали преодолевать продовольственный кризис или, наоборот, «пытались удержаться на краю пропасти», на котором они оказались из-за вооруженных конфликтов, пандемии коронавируса, экономических неурядиц, природных и стихийных бедствий.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что разрешение мирового продовольственного кризиса невозможно без участия России.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся крупнейшим из мировых поставщиков пшеницы. Также на кризис влияют действия украинских властей, которые заминировали порты, считает он.

Ранее страны G7 обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна с подобными обвинениями.

Остров Змеиный в Черном море, входящий в состав Одесской области Украины, перешел под контроль ВС РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).