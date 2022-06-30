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Столичные новостройки бизнес-класса переместились за МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На столичном рынке дорогой недвижимости усилился тренд на запуск проектов бизнес-класса в Подмосковье, Новой Москве и в некоторых других отдельных районах. Об этом «Известиям» сообщили аналитики IKON Development в четверг, 30 июня.

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К началу лета продажи недвижимости бизнес-класса велись в 23 комплексах с внешней стороны МКАД. В совокупности они содержат более 2,4 тыс. квартир и апартаментов. Для сравнения, во внутренних локациях Москвы представлено 130 новостроек исследуемого сегмента. Их вклад в городскую экспозицию измеряется 16,5 тыс. лотов. Иными словами, удельный вес периферии на сегодняшний день достигает всего 12,8%.

Во многом переломным для позиционирования новостроек бизнес-класса за МКАД стал период 2018–2020 годов.

Большинство новостроек сконцентрированы к западу, северу, северо-западу и юго-западу от МКАД.

Новомосковские локации покрывают почти две пятых выборки — 39,5%. Продукт бизнес-класса продается в пяти проектах на территории ТиНАО. Ценовой минимум зафиксирован в Коммунарке — 7,64 млн рублей за студию 23,7 кв. м. Следует отметить, что на текущий момент 8,3% актуального предложения в Новой Москве приходится именно на жилье бизнес-класса — исторический максимум для этих округов.

На втором месте по объему предложения закрепился Одинцовский городской округ Московской области с долей 32,4%. Здесь покупателям доступны семь проектов, четыре из которых сосредоточены в непосредственной близости от МКАД, рядом с инновационным центром «Сколково».

Широким ассортиментом отличается локальный рынок в Химках. Он охватывает 14,3% от существующего предложения во внешних локациях.

В начале июня эксперты компании «Метриум» сообщили, что порядка 42% массовых новостроек, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2022 году в Москве, полностью распроданы. Отмечалось, что в Новой Москве планируется ввести в эксплуатацию 21 проект новостроек эконом- и комфорт-класса в 2022 году.

Эксперты рассказывали, что в Новой Москве преобладают крупные жилые комплексы, в которых предусмотрено много корпусов. Кроме того, там по-прежнему стартовый уровень цен, причем даже в почти готовых домах.

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