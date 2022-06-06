Больше половины почти готовых массовых новостроек уже распроданы

Порядка 42% массовых новостроек, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2022 году, в Москве полностью распродано. Об этом «Известиям» сообщили эксперты компании «Метриум» в понедельник, 6 июня.

В 2022 году застройщики планируют получить разрешения на ввод в эксплуатацию 293 корпусов (больше на 11% по сравнению с 2021 годом) в 92 проектах новостроек с квартирами или апартаментами эконом- и комфорт-класса Москвы (больше на 9%, чем в 2021 году).

В «старой» Москве сейчас строят 114 таких домов 61 комплексе, а в Новой — 149 в 29 проектах застройки. Ввод в эксплуатацию большинства корпусов намечен на II и IV квартал (по 32% корпусов), а еще 19% — на I квартал. В III квартале достроят 17% корпусов.

При этом продажи идут только в 63 проектах новостроек эконом- и комфорт-класса в Москве, в которых планируется ввод в эксплуатацию в 2022 году. В «старой» Москве таких ЖК 44 (в том числе — 8 с апартаментами), а в Новой Москве — в 21 проекте застройки.

«В Новой Москве преобладают крупные жилые комплексы, в которых предусмотрено много корпусов. Поэтому уже сейчас потенциальный покупатель может оценить, как будет выглядеть его дом, если посмотрит на введенные в эксплуатацию корпуса выбранного проекта», — рассказала коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

В Новой Москве по-прежнему стартовый уровень цен, причем даже почти в готовых домах, заметно доступнее, чем в старых границах столицы, добавил основатель и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин.

18 мая премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики анонсировал увеличение максимального размера кредита по льготной и семейной ипотеке до 30 млн и 15 млн рублей. Данная программа будет действовать до конца текущего года.

В конце апреля руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев прогнозировал, что спрос на первичное жилье поднимется до 15% благодаря снижению ставок по льготной ипотеке. Снижение ставок — это положительный момент для рынка, поскольку повышает доступность заемных средств для покупки квартир, отметил он.