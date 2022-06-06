Реклама
Прямой эфир
Мир
США озвучили цель совместных с Южной Кореей запусков ракет
Спорт
ISU допустил делегацию РФ до участия в конгрессе организации
Наука
В ЦНИИ эпидемиологии рассказали о передаче оспы обезьян воздушно-капельным путем
Мир
ШОС признала референдум в Казахстане демократичным и прозрачным
Экономика
Эксперты дали прогноз по курсу доллара на лето
Интернет
Хакеры резко увеличили число атак через электронную почту
Мир
Дело Деппа расценили как надежду на возрождение карьеры для многих звезд Голливуда
Экономика
В России предложили ограничить число самолетов Airbus и Boeing
Мир
Politico сообщила о несогласии США на снятие санкций против России
Экономика
Оборот трансграничной онлайн-торговли сократился на треть
Общество
Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 6 июня

Больше половины почти готовых массовых новостроек уже распроданы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 42% массовых новостроек, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2022 году, в Москве полностью распродано. Об этом «Известиям» сообщили эксперты компании «Метриум» в понедельник, 6 июня.

Не дальше своего спроса: рост цен на новостройки в России остановился
Как дальше будет меняться стоимость жилья в стране

В 2022 году застройщики планируют получить разрешения на ввод в эксплуатацию 293 корпусов (больше на 11% по сравнению с 2021 годом) в 92 проектах новостроек с квартирами или апартаментами эконом- и комфорт-класса Москвы (больше на 9%, чем в 2021 году).

В «старой» Москве сейчас строят 114 таких домов 61 комплексе, а в Новой — 149 в 29 проектах застройки. Ввод в эксплуатацию большинства корпусов намечен на II и IV квартал (по 32% корпусов), а еще 19% — на I квартал. В III квартале достроят 17% корпусов.

При этом продажи идут только в 63 проектах новостроек эконом- и комфорт-класса в Москве, в которых планируется ввод в эксплуатацию в 2022 году. В «старой» Москве таких ЖК 44 (в том числе — 8 с апартаментами), а в Новой Москве — в 21 проекте застройки.

«В Новой Москве преобладают крупные жилые комплексы, в которых предусмотрено много корпусов. Поэтому уже сейчас потенциальный покупатель может оценить, как будет выглядеть его дом, если посмотрит на введенные в эксплуатацию корпуса выбранного проекта», — рассказала коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

В Новой Москве по-прежнему стартовый уровень цен, причем даже почти в готовых домах, заметно доступнее, чем в старых границах столицы, добавил основатель и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин.

18 мая премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики анонсировал увеличение максимального размера кредита по льготной и семейной ипотеке до 30 млн и 15 млн рублей. Данная программа будет действовать до конца текущего года.

В конце апреля руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев прогнозировал, что спрос на первичное жилье поднимется до 15% благодаря снижению ставок по льготной ипотеке. Снижение ставок — это положительный момент для рынка, поскольку повышает доступность заемных средств для покупки квартир, отметил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022