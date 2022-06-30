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Украинский эксперт объяснил большие потери ВСУ тактикой России

Эксперт Кочетков: Россия навязала Украине свою тактику боев, поэтому у ВСУ большие потери
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Украинское командование не смогло найти выгодную стратегию из-за навязанной Россией тактики ведения боевых действий, что привело в катастрофическим потерям ВСУ. Об этом в четверг, 30 июня, заявил украинский эксперт Александр Кочетков.

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«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», — написал Кочетков в колонке для украинского интернет-издания «Главред».

Аналитик отметил, что в боях на ближних дистанциях побеждает сторона, обладающая большей боевой мощью. По численности военной техники Россия имеет существенное преимущество. На этом фоне положение украинских войск могли бы улучшить высокоманевренные операции, но у Киева на это не хватает ресурсов.

«Креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских, строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», — пояснил он.

Кочетков также добавил, что действия украинского командования вызывают большую тревогу в Киеве.

Ранее, 27 июня, замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил, что Вооруженные силы Украины за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

В этом же месяце военный историк Никита Буранов в беседе с «Известиями» отметил, что украинская армия — это огромное войско плохо обученной пехоты. Цифры о потерях ВСУ он счел правдоподобными. Кроме того, тактику ВСУ он сравнил с действиями фестунгов — немецких городов-крепостей — на завершающем этапе Великой Отечественной войны. По его словам, украинские военный сейчас делают то же самое — сидят в заводах, гаражах, бесполезно гробя своих людей, для того чтобы выиграть время и сдержать наступление ВС РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ARD заявил, что если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заметил, что правящая верхушка Украины разбежится за сутки без поддержки НАТО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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