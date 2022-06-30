Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поблагодарил Алиева за идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе
Общество
Власти Калининградской области начали работу над субсидированием транзита
Общество
Источник сообщил об обнаружении потерпевшего крушение в Якутии вертолета Ми-8
Политика
Путин назвал глубоким характер отношений России и Ирана
Экономика
Бастрыкин рассказал о новом виде налоговых преступлений в России
Общество
В СК РФ предложили конфисковывать имущество чиновников за коррупцию
Мир
В Швеции потребовали от премьера пояснить суть обещаний Эрдогану
Мир
Всех обвиняемых по делу о терактах в 2015 году в Париже признали виновными
Экономика
В США заявили о сокращении глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%
Мир
Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом
Мир
НАТО не стало давать Грузии обещаний о сроках вступления в альянс

Американского рэпера Ар Келли приговорили к 30 годам колонии

0
Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральный суд в Бруклине приговорил американского рэп-исполнителя Ар Келли (R. Kelly), автора хита I Believe I Can Fly, к 30 годам заключения после признания его виновным по девяти обвинениям, включая сексуальные преступления и торговлю людьми, пишет 29 июня TMZ.

Имеет значение: афроамериканец открыл притон с секс-рабынями
Проблема торговли людьми актуальна и в России

Рэпер находился в зале, когда судья Энн М. Доннелли огласила приговор. Келли знал, что его могут осудить на срок от 10 лет до пожизненного заключения, так как в сентябре 2021 года его признали виновным по всем девяти пунктам обвинения. Он отказался давать показания во время вынесения приговора.

Федеральные прокуроры рекомендовали судье приговорить обвиняемого на срок не менее 25 лет тюремного заключения, исходя из тяжести преступлений Келли. Суд над Келли занял чуть больше месяца. Привлекаемые защитой Келли свидетели из числа бывших сотрудников и партнеров артиста заявляли под присягой, что никогда не видели, чтобы Келли даже оскорблял кого-либо, не то что был способен на преступление.

Прокуроры развеяли этот образ рэпера. Они привлекли десятки свидетелей, некоторые из которых говорили, что у Келли были менеджеры, телохранители и помощники, которые, помимо прочего, отбирали потенциальных жертв сексуальных утех артиста.

По словам одной из жертв — Лизетт Мартинес — Келли более чем заслужил пожизненное заключение. Она заявила, что артист не раз использовал силу, чтобы получить то, что хочет, и ему нельзя позволять снова охотиться на женщин.

В июле 2019 года музыканта арестовали и обвинили в насилии, связях с несовершеннолетними, а также в шантаже — всего по 13 пунктам. Ар Келли вину не признал. Об этом суд узнал от адвокатов исполнителя, так как сам певец с судьей не общался.

В 2008 году Ар Келли представал перед судом в Иллинойсе, который оправдал певца по делу о детской порнографии.

Ар Келли стал популярным в 1995 году после выхода песни I Believe I Can Fly.

На этой неделе, 28 июня, британскую светскую львицу Гилейн Максвелл, подругу покойного банкира Джеффри Эпштейна, приговорили в США к 20 годам тюрьмы за пособничество в совращении несовершеннолетних. После оглашения приговора Максвелл обняла одного из своих адвокатов, Бобби Штернхайм, и обменялась несколькими словами с другим, Кристианом Эверделлом, прежде чем ее увели из зала. За пределами здания суда Штернхайм заверила в подаче апелляции и непременной победе в ней.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022