Американского рэпера Ар Келли приговорили к 30 годам колонии

Федеральный суд в Бруклине приговорил американского рэп-исполнителя Ар Келли (R. Kelly), автора хита I Believe I Can Fly, к 30 годам заключения после признания его виновным по девяти обвинениям, включая сексуальные преступления и торговлю людьми, пишет 29 июня TMZ.

Рэпер находился в зале, когда судья Энн М. Доннелли огласила приговор. Келли знал, что его могут осудить на срок от 10 лет до пожизненного заключения, так как в сентябре 2021 года его признали виновным по всем девяти пунктам обвинения. Он отказался давать показания во время вынесения приговора.

Федеральные прокуроры рекомендовали судье приговорить обвиняемого на срок не менее 25 лет тюремного заключения, исходя из тяжести преступлений Келли. Суд над Келли занял чуть больше месяца. Привлекаемые защитой Келли свидетели из числа бывших сотрудников и партнеров артиста заявляли под присягой, что никогда не видели, чтобы Келли даже оскорблял кого-либо, не то что был способен на преступление.

Прокуроры развеяли этот образ рэпера. Они привлекли десятки свидетелей, некоторые из которых говорили, что у Келли были менеджеры, телохранители и помощники, которые, помимо прочего, отбирали потенциальных жертв сексуальных утех артиста.

По словам одной из жертв — Лизетт Мартинес — Келли более чем заслужил пожизненное заключение. Она заявила, что артист не раз использовал силу, чтобы получить то, что хочет, и ему нельзя позволять снова охотиться на женщин.

В июле 2019 года музыканта арестовали и обвинили в насилии, связях с несовершеннолетними, а также в шантаже — всего по 13 пунктам. Ар Келли вину не признал. Об этом суд узнал от адвокатов исполнителя, так как сам певец с судьей не общался.

В 2008 году Ар Келли представал перед судом в Иллинойсе, который оправдал певца по делу о детской порнографии.

Ар Келли стал популярным в 1995 году после выхода песни I Believe I Can Fly.

На этой неделе, 28 июня, британскую светскую львицу Гилейн Максвелл, подругу покойного банкира Джеффри Эпштейна, приговорили в США к 20 годам тюрьмы за пособничество в совращении несовершеннолетних. После оглашения приговора Максвелл обняла одного из своих адвокатов, Бобби Штернхайм, и обменялась несколькими словами с другим, Кристианом Эверделлом, прежде чем ее увели из зала. За пределами здания суда Штернхайм заверила в подаче апелляции и непременной победе в ней.