Ар Келли вновь отказался признать вину в сексуальных преступлениях

Обвиняемый в сексуальных преступлениях и рэкете американский музыкант Ар Келли не признал вину в ходе заседания в суде Нью-Йорка. Судья отказался отпустить его под залог, полагая, что исполнитель может скрыться или препятствовать правосудию. Об этом пишет 2 августа издание Variety.

На судебных слушаниях певец был одет в синюю тюремную робу. Он лично не общался с судьей, только подтвердил, что понял выдвинутые в отношении него обвинения. О том, что Ар Келли не признает вину, суду объявили его адвокаты.

На заседание федерального суда в Бруклине 52-летний обвиняемый был доставлен из Чикаго. В мае прокуратура этого города выдвинула новые обвинения в отношении Ар Келли, в том числе по детской порнографии. В июне исполнитель также заявил о невиновности, суд его арестовал, но позже отпустил под залог.

Ар Келли арестовали во второй раз после выдвижения обвинений в Нью-Йорке и перевели из Чикаго в тюрьму в Бруклине.

В отдельном иске прокуратура Нью-Йорка обвиняет певца в организации рэкета и связях с несовершеннолетними.

Ранее в пятницу в Стокгольме в ходе последнего дня судебных слушаний прокурор запросил шесть месяцев тюремного заключения для американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс). Исполнителя обвинили в нанесении телесных повреждений.