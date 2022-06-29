Реклама
Прямой эфир
Экономика
Заявления о дефолте России в ЦБ назвали оценками отдельных агентств
Политика
В Госдуме предложили запретить продажу пакетов и посуды из пластика на Байкале
Мир
Транзит в Калининград через Литву возобновится через несколько дней
Мир
Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом
Мир
НАТО не стало давать Грузии обещаний о сроках вступления в альянс
Мир
Зеленский назвал условие своего участия в саммите G20
Общество
Эксперты обсудили IT-трансформацию права на форуме в Петербурге
Мир
Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина
Мир
В Чехии упразднили пост уполномоченного на консультациях с РФ
Мир
Глава ВОЗ выступил против ограничений доступа женщин к безопасным абортам
Политика
В Госдуму внесли проект об изъятии из закона понятия «услуга» в отношении ФСБ
Сюжет:

В США заявили о сокращении глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%

Минторг США: санкции Запада сократили экспорт полупроводников в Россию на 90%
0
Фото: ТАСС/www.imago-images.de/Alexander Pohl
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антироссийские санкции Запада привели к сокращению глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%. Об этом 29 июня заявила министр торговли США Джина Раймондо на ежегодной конференции во входящем в структуру министерства Бюро промышленности и безопасности, которое отвечает за меры экспортного контроля.

Посторонним ввоз разрешен: как в России будет работать параллельный импорт
С какими сложностями могут столкнуться покупатели и продавцы

«С начала введения нами мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%, оставив российские компании без чипов, необходимых им для производства широкого спектра продукции, включая вооружение, в том числе высокоточные ракеты и танки», — сказала она.

2 июня стало известно о запрете поставок чипов из Тайваня в Россию и Белоруссию. Об этом сообщило тайваньское издание Digitimes со ссылкой на министерство торговли страны. Помимо этого, под запрет попали микропроцессоры и микросхемы, производительность которых превышают 5 гигафлопов.

Вместе с тем 28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год.

Закон наделяет правительство правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав. Речь идет о результатах интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие в РФ товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

В Роспотребнадзоре сообщили, что при параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав. При этом продавцу придется во многих случаях взять на себя дополнительные обязательства: он должен обеспечить гарантийное обслуживание, замену товара или возврат денег в случае его неработоспособности, ремонт в случае выхода из строя не по вине покупателя.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022