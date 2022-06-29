В США заявили о сокращении глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%

Антироссийские санкции Запада привели к сокращению глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%. Об этом 29 июня заявила министр торговли США Джина Раймондо на ежегодной конференции во входящем в структуру министерства Бюро промышленности и безопасности, которое отвечает за меры экспортного контроля.

«С начала введения нами мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%, оставив российские компании без чипов, необходимых им для производства широкого спектра продукции, включая вооружение, в том числе высокоточные ракеты и танки», — сказала она.

2 июня стало известно о запрете поставок чипов из Тайваня в Россию и Белоруссию. Об этом сообщило тайваньское издание Digitimes со ссылкой на министерство торговли страны. Помимо этого, под запрет попали микропроцессоры и микросхемы, производительность которых превышают 5 гигафлопов.

Вместе с тем 28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год.

Закон наделяет правительство правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав. Речь идет о результатах интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие в РФ товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

В Роспотребнадзоре сообщили, что при параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав. При этом продавцу придется во многих случаях взять на себя дополнительные обязательства: он должен обеспечить гарантийное обслуживание, замену товара или возврат денег в случае его неработоспособности, ремонт в случае выхода из строя не по вине покупателя.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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