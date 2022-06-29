В Ленобласти появилась школа восстановления после COVID-19

Российский Красный Крест открыл в Ленобласти школу восстановления после COVID-19. Об этом в среду, 29 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Пройти обучение могут все, кто переболел коронавирусом. Оно является бесплатным.

В учебную программу входят мастер-классы и групповые занятия по дыхательной и вестибулярной гимнастике, а также скандинавская ходьба и мероприятия по поддержке вакцинации.

Также в школе можно узнать о методах профилактики заболевания и его последствиях.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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