Еще одну группу мирных жителей, которые прятались в укрытии, эвакуировали с территории завода «Азот» в Северодонецке. Об этом в среду, 29 июня, сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Спрятавшиеся люди создали для себя и своих детей укрытие максимально комфортные условия, есть детские качели. В этом месте находилось восемь детей.

«Все думали, что всех людей с «Азота» вывели, но в этом закутке ждали люди, пока их выведут», — рассказал журналист, показывая кадры из укрытия.

Ранее в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что завод «Азот» в Северодонецке не разрушился в ходе боевых действий благодаря «ювелирной работе» сил ЛНР.

Ранее, 27 июня, «РИА Новости» сообщало, что бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» и Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) ведут зачистку территории химкомбината «Азот» в освобожденном Северодонецке.

26 июня офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер рассказал, что около 500 гражданских до сих пор находятся в убежищах предприятия «Азот» в Северодонецке.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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