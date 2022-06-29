Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД предложили дать статус ветеранов участникам боев в составе сил Донбасса
Мир
В ВОЗ заявили о повышении уровня заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира
Политика
Госдума одобрила поправку для СМИ о публикации первого фейка
Мир
США сочли необязательным контактировать с РФ по вопросу изменений в НАТО
Мир
НАТО заявило, что не несет опасности для России
Мир
Наемник из США назвал ошибкой поездку на Украину
Мир
Консульство РФ в Варне приостановит работу из-за высылки российских дипломатов
Мир
Еще одну группу мирных жителей вывели с территории «Азота»
Мир
В Харьковской области объявили о желании граждан получить паспорта РФ
Мир
Суд в Киеве обязал МВД Украины убрать русский язык из справки о несудимости
Экономика
Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки осенью

Еще одну группу мирных жителей вывели с территории «Азота»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще одну группу мирных жителей, которые прятались в укрытии, эвакуировали с территории завода «Азот» в Северодонецке. Об этом в среду, 29 июня, сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Спрятавшиеся люди создали для себя и своих детей укрытие максимально комфортные условия, есть детские качели. В этом месте находилось восемь детей.

Загран отряд: под Лисичанском уничтожен отряд наемников
В бою были ликвидированы «легионеры» из Грузии, которые издевались над российскими военными под Киевом

«Все думали, что всех людей с «Азота» вывели, но в этом закутке ждали люди, пока их выведут», — рассказал журналист, показывая кадры из укрытия.

Ранее в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что завод «Азот» в Северодонецке не разрушился в ходе боевых действий благодаря «ювелирной работе» сил ЛНР.

Ранее, 27 июня, «РИА Новости» сообщало, что бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» и Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) ведут зачистку территории химкомбината «Азот» в освобожденном Северодонецке.

26 июня офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер рассказал, что около 500 гражданских до сих пор находятся в убежищах предприятия «Азот» в Северодонецке.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022