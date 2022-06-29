В «Роскосмосе» успешно отразили DDoS-атаку на сайт госкорпорации

DDoS-атака на сайт «Роскосмоса» не принесла результатов, она была успешно отбита специалистами. Об этом сообщил 29 июня руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

«IT-специалисты «Роскосмоса» успешно отбили массированную кибератаку на сайт госкорпорации, начавшуюся после публикации космических снимков «центров принятия решений» стран-членов НАТО. Сайт устойчиво работает. Результата DDoS-атака не имела», — написал он в своем Telegram-канале.

Струговец отметил, что сейчас сайт работает стабильно. При этом если в марте-апреле в подобной ситуации было установлено, что атака на сайт «Роскосмоса» происходила из-за рубежа, то сейчас ее производили из «родного Екатеринбурга».

Накануне «Роскосмос», в преддверии саммита НАТО в Мадриде, опубликовал сделанные со спутника снимки, на которых были указаны места проведения встречи на высшем уровне и точные координаты так называемых центров принятия решений на Западе. Как указали в корпорации, на саммите в столице Испании страны Запада готовятся «объявить Россию своим злейшим врагом».

В тот же день генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что руководство НАТО получает внушительные объемы данных от частных спутниковых операторов, которые позднее передаются Вооруженным силам Украины (ВСУ). Рогозин подчеркнул, что в подлинности информации нет «ни малейшего сомнения». Отмечается, что благодаря переданным кадрам со спутников ВСУ смогли нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области, где 22 июня были обнаружены фрагменты двух беспилотников.

4 марта сообщалось, что система безопасности «Роскосмоса» зафиксировала снижение интенсивности кибератак с украинской территории на инфраструктуру компании и ее предприятий.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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