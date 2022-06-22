Фрагменты двух дронов нашли на территории горевшего НПЗ в Ростовской области

На территории нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске Ростовской области, где утром в среду произошел пожар, обнаружены фрагменты двух беспилотников. Об этом 22 июня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

По его словам, одной из версий причин пожара назван удар беспилотников по оборудованию предприятия.

«На территории завода обнаружены фрагменты 2х беспилотников», — подчеркнул глава региона.

Как отметил Голубев, первое сообщение о пожаре он получил в 09:10, пожарные ликвидировали огонь в 10:50.

«Пострадавших нет, персонал эвакуирован», — продолжил он, отметив, что работа завода приостановлена, проводятся следственные действия.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел утром в среду, На кадрах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, запечатлено, как над территорией предприятия поднимается черный дым. Возгорание произошло в теплообменнике, площадь пожара составила 50 кв. м.