Порядка 500 военных Украины и иностранных наемников cбежали в котролируемый ВСУ Северск из Лисичанска за прошедшие сутки. Об этом 29 июня заявил в беседе с ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Буквально за сутки с 28 на 29 из Лисичанска прорвались в район Северска порядка 500 вэсэушников плюс наемники. То есть максимально они уходят из Лисичанска», — сообщил он.

Ранее в этот день он рассказал, что в южной части Лисичанска действует американская группа наемников из 20 человек, об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки республики. Киселев добавил, что союзные силы ЛНР и РФ активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска.

Также 29 июня стало известно, что около трети украинских боевиков уже сдались в плен в районе пригорода Лисичанска.

Как сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник, в настоящее время в пригороде города активно идут боевые действия с большими жертвами среди украинских войск. Дипломат добавил, что если войска украинских формирований перейдут из Лисичанска в сторону Северска, то на этом будет поставлена точка в операции по освобождению ЛНР.

В этот же день Киселев рассказал журналистам, что союзные силы блокировали поставки украинских боевиков по трассе Артемовск – Лисичанск. По этой дороге полностью прервано сообщение и поставки обеспечения ВСУ в лисичанский гарнизон.

Днем ранее сообщалось, что несколько колонн военнослужащих ВСУ предприняли попытку выйти из Лисичанска, часть из них была уничтожена. При этом боевики пытаются уходить из города тайными тропами, так как основные трассы перекрыты.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской Народных Республик.

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