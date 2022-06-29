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В ЛНР сообщили о сдаче в плен трети боевиков в пригороде Лисичанска
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В ЛНР сообщили о сдаче в плен трети боевиков в пригороде Лисичанска

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Около трети украинских боевиков уже сдались в плен в районе пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом в среду, 29 июня, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Союзные войска приблизили полное освобождение ЛНР. Онлайн спецоперации 26 июня
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По его словам, в пригороде Лисичанска сейчас активно идут боевые действия с большими жертвами среди Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У меня пока нет цифр, но долетают уже известия, что достаточно много боевиков сдались в плен. Где-то соотношение одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», — сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев.Live».

Дипломат добавил, что если войска украинских формирований перейдут из Лисичанска в сторону Северска, то на этом будет поставлена точка в операции по освобождению ЛНР.

В этот же день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал журналистам, что союзные силы блокировали поставки украинских боевиков по трассе Артемовск — Лисичанск. По этой дороге полностью прервано сообщение и поставки обеспечения ВСУ в лисичанский гарнизон.

Днем ранее сообщалось, что несколько колонн военнослужащих ВСУ предприняли попытку выйти из Лисичанска, часть из них была уничтожена. При этом боевики пытаются уходить из города тайными тропами, так как основные трассы перекрыты.

В настоящее время Лисичанск — последний город в ЛНР, который остался под оккупацией со стороны Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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