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В Лисичанске зафиксировали передвижение группы наемников из США

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: в южной части Лисичанска действует группа наемников из США
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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В южной части Лисичанска действует американская группа наемников из порядка 20 человек. Они передвигаются на пикапах. Об этом в среду, 29 июня, рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Боевики ВСУ несут критические потери. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня
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Он отметил, что об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки республики.

«На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы [ПТУР — противотанковая управляемая ракета], и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА [беспилотный летательный аппарат]. Наши разведчики выслеживают их», — цитирует Киселеву ТАСС.

Он добавил, что союзные силы ЛНР и РФ активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска.

Ранее в среду стало известно, что около трети украинских боевиков уже сдались в плен в районе пригорода Лисичанска.

Как сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник, в настоящее время в пригороде города активно идут боевые действия с большими жертвами среди украинских войск. Дипломат добавил, что если войска украинских формирований перейдут из Лисичанска в сторону Северска, то на этом будет поставлена точка в операции по освобождению ЛНР.

В этот же день Киселев рассказал журналистам, что союзные силы блокировали поставки украинских боевиков по трассе Артемовск — Лисичанск. По этой дороге полностью прервано сообщение и поставки обеспечения ВСУ в лисичанский гарнизон.

Днем ранее сообщалось, что несколько колонн военнослужащих ВСУ предприняли попытку выйти из Лисичанска, часть из них была уничтожена. При этом боевики пытаются уходить из города тайными тропами, так как основные трассы перекрыты.

В настоящее время Лисичанск — последний город в ЛНР, который остался под оккупацией со стороны Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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