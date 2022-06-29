В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля

Управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики РФ. Об этом в среду, 29 июня, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что, когда начинают управлять курсом, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть «мы привязываемся к валютам чужих стран».

«Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», — отметила она на съезде РСПП.

По словам главы Центробанка, Россия придерживается плавающего курса. По ее словам, именно он дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям.

Она также отметила, что иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс.

Ранее, 20 июня, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что таргетирование курса валюты несет риски для экономики России и независимости проводимой ею экономической политики. По его словам, эффективность экономической политики неизбежно снизится, если идеи таргетирования курса будут реализованы.

При этом, он отметил, что установка фиксированного обменного курса будет означать отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается рубль.

Ранее, 27 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея отказа от плавающего курса рубля на данный момент является дискуссией экспертов. Он призвал дождаться консолидированной позиции кабмина.

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль,«рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.