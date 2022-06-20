ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Таргетирование курса валюты несет риски для экономики России и независимости проводимой ею экономической политики. Об этом 20 июня в ходе заседания комитета Государственной думы по бюджету и налогам заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

По его словам, эффективность экономической политики неизбежно снизится, если идеи таргетирования курса будут реализованы.

По его словам, установка фиксированного обменного курса будет означать отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается рубль.

Также он отметил опасность прямой зависимости от инфляции другой страны, к которой привязывается курс российской валюты. «Этот вариант нам не приемлем», — заключил финансист.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея отказа от плавающего курса рубля на данный момент является дискуссией экспертов. Он призвал дождаться консолидированной позиции кабмина.

Как напоминает «Газета.Ru», 19 июня первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. По его словам, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в 70–80 рублей за американскую валюту. При этом он обратил внимание, что данный вопрос сейчас находится в поле ответственности Банка России.

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.