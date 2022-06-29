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Пассажирам в РФ вернут деньги за отмененные с 24 февраля авиаперелеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Минтранс заключил соглашения с 20 авиакомпаниями на возврат денежных средств за отмененные авиаперелеты. Об этом сообщили в среду, 29 июня, на сайте ведомства.

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В заявлении отмечается, что в апреле из резервного фонда правительства РФ на эти цели было выделено 19,5 млрд рублей.

«Договоры о субсидировании уже заключены с 20 авиакомпаниями на сумму 16,9 млрд рублей. Планируется заключение дополнительных соглашений в августе и в октябре», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что возврат денежных средств компенсируется за полеты с 24 февраля по 1 июля 2022 года на внутрироссийских направлениях и с 24 февраля по 31 октября 2022 года — на международных.

В пресс-службе отметили, что благодаря принятым мерам права пассажиров на вынужденный возврат денег будут реализованы в полном объеме. Также и перевозчики сохранят собственные оборотные средства, которые они смогут направить на текущую операционную деятельность.

3 июня сообщалось, что Росавиация выбрала 20 авиакомпаний, которым будет оказана господдержка для возврата пассажирам стоимости билетов за отмененные рейсы.

Отмечалось, что всего на участие в отборе поступило 27 заявок. Поддержку получат «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Azur Air, Nordwind, Pegas Fly, Smartavia, «Азимут», Red Wings, «Ираэро», Royal Flight, «Авиакомпания Алроса», «Якутия», «Авиационная транспортная компания Ямал», Nordstar, «ЮВТ Аэро», «Северсталь» и «Руслайн».

4 апреля Минтранс России сообщал «Известиям», что сформированы предложения о финансовой поддержке авиаперевозчиков для оперативного возврата пассажирам денег за отмененные рейсы. Сроки возврата денег нужно уточнять у конкретной авиакомпании.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Решение стран ЕС закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

В конце февраля Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил «Известиям», что по отмененным рейсам и российские, и зарубежные авиакомпании делают самостоятельным туристам полный возврат денег по всем видам тарифов, включая невозвратные, или переоформление на другие маршруты и даты. Там отметили, что полет для стыковочных рейсов будет дороже и дольше.

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