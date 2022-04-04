Минтранс поможет вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы

Минтранс России сформировал предложения о финансовой поддержке авиаперевозчиков для оперативного возврата пассажирам денег за отмененные рейсы. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства в понедельник, 4 апреля.

Объемы такой поддержки определят дополнительно.

«Правилами воздушных перевозок пассажиров (ФАП-82) определены случаи, при которых отказ пассажира от перевозки может быть признан вынужденным. В случае вынужденного отказа авиакомпания обязана вернуть деньги независимо от тарифа, по которому был приобретен билет», — сказали в пресс-службе.

Сроки возврата средств нужно уточнять у конкретной авиакомпании.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Решение стран ЕС закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

Как рассказал «Известиям» в конце февраля вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, по отмененным рейсам авиакомпании (и российские, и зарубежные) делают самостоятельным туристам полный возврат денег по всем видам тарифов, включая невозвратные, или переоформление на другие маршруты и даты. Если людям пришлось сдать билеты и искать другие варианты, им следует понимать, что полет будет дороже и дольше, особенно для стыковочных рейсов, отмечал Горин.

По данным Ассоциации туроператоров России, в странах, с которыми закрыто авиасообщение, могут находиться еще около 30 тыс. российских путешественников.

23 марта глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туроператоры получат компенсацию за расходы на возвращение туристов, застрявших за рубежом из-за отмены рейсов после 24 февраля.

31 марта директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент РСТ Александр Осауленко заявил, что туроператоры уже потратили десятки миллиардов рублей на вывоз российских туристов, которые попали в затруднительное положение в связи с антироссийскими санкциями.

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