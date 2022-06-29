Авиакомпания Corendon Airlines начала выполнять полеты из Жуковского в Анталью

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines начала выполнять прямые рейсы из аэропорта Жуковский в Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Рампорт Аэро» в среду, 29 июня.

«Регулярные рейсы на комфортабельных современных лайнерах Boeing-737-800 выполняются дважды в неделю: по вторникам и пятницам», — говорится в сообщении.

Вылет из Жуковского — в 4:50 мск. Время в полете составляет три часа 55 минут, передает агентство городских новостей «Москва».

Генеральный директор АО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин отметил, что Анталья традиционно входит в число наиболее востребованных у российских туристов курортов.

«Принимая во внимание значительный спрос и обращения со стороны туристических операторов, мы уже прорабатываем возможность увеличения частоты полетов. Наша цель — сделать эти рейсы ежедневными», — отметил он.

Ранее, 16 июня, стало известно о планах авиакомпании Azur Air запустить ежедневные рейсы между Москвой и Даламаном в Турции летом текущего года. Речь идет о возобновлении полноценного чартерного авиасообщения.

Также 7 июня появилась информация о запуске авиарейсов в турецкие Стамбул и Анталью из Самары. Перелеты будет выполнять компания Red Wings. Первый рейс в Стамбул отправился в понедельник, 6 июня.

В апреле российские авиакомпании сообщили о подготовке к запуску 246 новых маршрутов за границу из регионов со стыковкой в Сочи. На первом этапе речь шла о появлении в продаже билетов по новым маршрутам в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч).