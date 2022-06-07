Из Самары возобновили авиарейсы в Турцию

Авиарейсы в турецкие Стамбул и Анталью возобновятся из Самары. Об этом сообщает НИА «Самара».

Перелеты будет выполнять компания Red Wings. Первый рейс в Стамбул отправился в понедельник, 6 июня, в 19.00 по самарскому времени (18.00). Пока такие рейсы будут осуществляться один раз в неделю.

Самолеты в Анталью будут летать по вторникам, отправление — в 14.20. К концу месяца рейсов станет больше, отмечается в материале. С июля на турецкий курорт также запустит рейсы компания Azur Air.

В ближайшее время также стартуют прямые рейсы из Самары в Египет.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что из Тюмени в Ереван возобновили прямые рейсы. Их будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр». Перелеты выполняются по воскресеньям.